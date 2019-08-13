Новозеландцы решили разоружиться после теракта, сдают стволы

Более 10 000 единиц оружия сдали властям жители Новой Зеландии в течение месяца, сообщает CNN.
Еще 1269 стволов были сданы в рамках амнистии, когда бывшим владельцам не задают никаких вопросов - даже если они владели оружием незаконно.
Программа по выкупу оружия у населения стартовала в Новой Зеландии 13 июля по заранее установленным ценам. Предполагается, что программа обойдется бюджету почти в $200 млн.
В 13 июля владельцы полуавтоматического оружия и некоторых видов дробовиков должны сдать его властям. У них есть время сделать это до 20 декабря.
В Новой Зеландии владельцы оружия должны получать лицензию, но не обязаны регистрировать его. Поэтому власти точно не знают, сколько оружия действительно на руках у граждан. Полиция дает оценку в 1,2 млн единиц оружия, но не может сказать, сколько из них полуавтоматические.
Читайте также: Стрелок-стример в мечети Новой Зеландии: кто он и какие мотивы