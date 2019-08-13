Новозеландцы решили разоружиться после теракта, сдают стволы

Полиция Новой Зеландии после теракта (Фото: скриншот из видел BBC/Youtube)

Более 10 000 единиц оружия сдали властям жители Новой Зеландии в течение месяца, сообщает CNN.

Еще 1269 стволов были сданы в рамках амнистии, когда бывшим владельцам не задают никаких вопросов - даже если они владели оружием незаконно.

Программа по выкупу оружия у населения стартовала в Новой Зеландии 13 июля по заранее установленным ценам. Предполагается, что программа обойдется бюджету почти в $200 млн.

В 13 июля владельцы полуавтоматического оружия и некоторых видов дробовиков должны сдать его властям. У них есть время сделать это до 20 декабря.

В Новой Зеландии владельцы оружия должны получать лицензию, но не обязаны регистрировать его. Поэтому власти точно не знают, сколько оружия действительно на руках у граждан. Полиция дает оценку в 1,2 млн единиц оружия, но не может сказать, сколько из них полуавтоматические.

18 марта стало известно, что после теракта правительство Новой Зеландии начало работу над изменением законодательства в области контроля за оружием.

15 марта в Новой Зеландии произошел самый кровавый теракт в ее истории, погибло 49 человек.

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