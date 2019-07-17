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17.07.2019, 16:40

Новым заместителем генсека НАТО станет представитель Румынии

Новым заместителем генсека НАТО станет представитель Румынии - Фото
Мирча Джоанэ (фото - НАТО)

Мирча Джоанэ заменит Роуз Геттемюллер в октябре

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил назначить Мирча Джоанэ из Румынии следующим своим заместителем, который заменит на этом посту представительницу США Роуз Геттемюллер. Об этом сообщается на сайте НАТО.

Геттемюллер занимала эту должность с октября 2016 года.

"Я рад объявить о назначении Мирчи Джоанэ следующим заместителем генерального секретаря. Он твердый поборник трансатлантических связей и принесет на эту должность многолетний опыт государственного деятеля и дипломата. Он станет первым румыном, который будет занимать эту должность", - заявил Столтенберг.

Сообщается, что Джоанэ приступит к выполнению обязанности с середины октября 2019 года.

Отмечается, что Мирча Джоанэ - основатель и президент Института Аспена в Румынии. Ранее он занимал пост президента сената Румынии, министра иностранных дел и посла Румынии в США.

11 июля сообщалось, что Североатлантический совет, который является высшим политическим органом НАТО, соберется в Украине 30-31 октября.

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Теги: йенс столтенберг, Мирча Джоанэ, Роуз Геттемюллер, нато
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