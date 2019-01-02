Новый глава Пентагона сказал, о чем надо думать лидерам армии США

Патрик Шэнахан (фото - EPA)

И.о. министра обороны США Патрик Шэнахан, выступая 2 января на закрытой встрече с гражданскими руководителями вооруженных сил, призвал их постоянно думать о Китае, даже когда они занимаются борьбой с вооруженными группировками. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на источник в правительстве.

"Китай, Китай, Китай", - процитировал его напутствие источник.

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Шэнахан впервые встретился с министрами и заместителями министров, отвечающими за различные рода войск, с тех пор, как он занял место Джеймса Мэттиса, подавшего в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом.

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Мэттис покинул пост 31 декабря, а Шэнахан, ранее занимавший пост его заместителя, стал исполняющим обязанности министра обороны.

В конце декабря директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина заявил, что значительно большую угрозу национальной безопасности и интересам США представляет Китай, а не Россия.