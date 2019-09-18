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Новый иск против Сноудена: в чем его обвинили на этот раз

Новый иск против Сноудена: в чем его обвинили на этот раз - Фото
Эдвард Сноуден (Фото: EPA)
18.09.2019, 08:17

Власти США хотят отсудить все доходы с продажи мемуаров бывшего сотрудника спецслужб

Власти США во вторник подали иск против Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника американских спецслужб, обвинив его в нарушении соглашения о неразглашении. Об этом сообщает Reuters.

Министерство юстиции США заявило, что Сноуден опубликовал свои мемуары "Личное дело", не предоставив их на рассмотрение разведывательным органам. По мнению министерства, это нарушает соглашение о неразглашении.

Правительство США будет требовать в качестве компенсации все доходы, которые Сноуден получит от издания книги, в качестве номинальных ответчиков в иске указаны "юридические лица, стоящие за публикацией".

Сноуден живет в России с 2013 года после того, как раскрыл подробности секретных программ разведки, с помощью которых спецслужбы следили за гражданами. В Вашингтоне хотят привлечь его к ответственности и требуют экстрадиции.

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