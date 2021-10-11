Новый президент Эстонии принял присягу. Говорил о соцсетях, пандемии и соседях
Новый президент Эстонии Алар Карис принял присягу и вступил в должность. В своей речи подчеркнул важность отношений с соседними странами. Об этом сообщает ERR.
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В парламенте Карис выступил с первой речью на посту президента. В ней заявил, что для Эстонии важны отношения и каналы общения со всеми ближайшими и отдаленными соседями.
"Умная нация не боится столкнуться с неизвестным, будь то пандемия или глобальный климатический кризис. Также проявляет сострадание к своему соседу", – сказал Карис.
Он отметил, что люди "разбиваются на лагеря" в соцсетях, отчего их убеждения легко вытесняют разум. По словам Кариса, молчание в этом случае может привести к неприятностям.
Президент Эстонии исполняет в основном представительские и формальные функции. Он не может быть членом какой-либо партии и не может занимать какую-либо иную выборную или назначаемую должность.
- Предыдущая президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что Украине понадобится 20 лет, чтобы вступить в ЕС.
- 31 августа президент Украины Владимир Зеленский поздравил Кариса с победой на выборах и выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества Украины и Эстонии.
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