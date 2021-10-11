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Новый президент Эстонии принял присягу. Говорил о соцсетях, пандемии и соседях

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11.10.2021, 18:42
Новый президент Эстонии принял присягу. Говорил о соцсетях, пандемии и соседях - Фото
Фото: EPA/Toms Kalnins

Новый президент Эстонии Алар Карис принял присягу и вступил в должность. В своей речи подчеркнул важность отношений с соседними странами. Об этом сообщает ERR.

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В парламенте Карис выступил с первой речью на посту президента. В ней заявил, что для Эстонии важны отношения и каналы общения со всеми ближайшими и отдаленными соседями.

"Умная нация не боится столкнуться с неизвестным, будь то пандемия или глобальный климатический кризис. Также проявляет сострадание к своему соседу", – сказал Карис.

Он отметил, что люди "разбиваются на лагеря" в соцсетях, отчего их убеждения легко вытесняют разум. По словам Кариса, молчание в этом случае может привести к неприятностям. 

Президент Эстонии исполняет в основном представительские и формальные функции. Он не может быть членом какой-либо партии и не может занимать какую-либо иную выборную или назначаемую должность.

СПРАВКА. Карис родился в 1958 году в Тарту, закончил Эстонский университет естественных наук. Работал в Эстонском биоцентре, был ректором в Тартуском университете. В 2013 году был назначен государственным контролером Эстонии, с 2017 года – директор Эстонского национального музея.
  • Предыдущая президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что Украине понадобится 20 лет, чтобы вступить в ЕС.
  • 31 августа президент Украины Владимир Зеленский поздравил Кариса с победой на выборах и выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества Украины и Эстонии.

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Владислава Михайленко
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