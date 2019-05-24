Нуланд хотела приехать в Россию, но Москва не дала визу

Виктория Нуланд Фото: LIGA.net

Россия не дала визу экс-помощнице госсекретаря США Виктории Нуланд. Об этом пишет прокремлевский ресурс Коммерсант, ссылаясь на источники в МИД РФ.

В ведомстве у Сергея Лаврова заявили, что Нуланд - в черном списке, который Кремль составил в ответ на персональные санкции США против россиян. Как уточнили в издании, в отличие от американского списка, российский в полном объеме нигде не публиковался, то есть американцы могут узнать о запрете въезда в РФ только после подачи документов на визу.

Коммерсант пишет, что российские власти "критически относились" к деятельности Нуланд после ее назначения на пост помощника главы Госдепа в 2013 году. В РФ она известна в первую очередь как чиновница Госдепа, приехавшая на Майдан и поддержавшая его участников.

Недавно она высказалась на слушаниях в Конгрессе США за ужесточение санкций против России. В 2015 году она заявила, Украина остановила "мертворожденный проект Новороссия", а в 2018-м - что Украина должна создать антикорсуд, "чтобы не быть как РФ".

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