NYT: Трамп приказал уничтожить Сулеймани вопреки данным разведки

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп отдал приказание об уничтожении генерал-лейтенанта Касема Сулеймани вопреки данным разведки. Об этом пишет The New York Times.

Издание сообщает, что Трамп принял решение, несмотря на споры в администрации вокруг потока разведданных, который предупреждал об угрозах американским посольствам, консульствам и военному персоналу в Сирии, Ираке и Ливане. После действий президента "высшие чиновники Пентагона были ошеломлены".

Издание отмечает, что в войнах, которые велись после терактов 11 сентября 2001 года, чиновники Пентагона часто предлагали президентам самые невероятные варианты, чтобы на их фоне другие возможности казались более приемлемыми. Никто не ожидал, что предложение убить Сулеймани - как наиболее жесткий ответ на насилие, спровоцированное руководством Ирана в Ираке - будет поддержано президентом.

Убийство в Багдаде Сулеймани и командующего иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандиса "подожгло фитиль разрушительной войны в Ираке и в регионе". Такое мнение выразил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, сообщает Анадолу .

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