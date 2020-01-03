Премьер-министр Ирака: Убийство Сулеймани подожгло фитиль войны

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Убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани и командующего иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандиса "подожгло фитиль разрушительной войны в Ираке и в регионе". Такое мнение выразил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, сообщает Анадолу.

Абдул-Махди назвал атаку нарушением суверенитета Ирака, а также нарушением условий присутствия американских войск в стране.

"Покушение на иракского военного лидера является актом враждебности к иракскому народу, государству и правительству. Ликвидация военных лидеров из Ирака и братских стран (Ирана - ред.) на иракской территории является нарушением суверенитета нашей страны, посягательством на честь страны", - заявил премьер Ирака.



Также он созвал экстренное заседание парламента, чтобы обсудить атаку США.