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Премьер-министр Ирака: Убийство Сулеймани подожгло фитиль войны

Премьер-министр Ирака: Убийство Сулеймани подожгло фитиль войны - Фото
Фото: EPA/Philippe Wojazer
03.01.2020, 11:59

Адиль Абдул-Махди осудил убийство иранского генерала в Багдаде

Убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани и командующего иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандиса "подожгло фитиль разрушительной войны в Ираке и в регионе". Такое мнение выразил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, сообщает Анадолу

Абдул-Махди назвал атаку нарушением суверенитета Ирака, а также нарушением условий присутствия американских войск в стране. 

"Покушение на иракского военного лидера является актом враждебности к иракскому народу, государству и правительству. Ликвидация военных лидеров из Ирака и братских стран (Ирана - ред.) на иракской территории является нарушением суверенитета нашей страны, посягательством на честь страны", - заявил премьер Ирака.

Также он созвал экстренное заседание парламента, чтобы обсудить атаку США.

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Иран ирак Касем Сулеймани Адиль Абдул-Махди Абу Махди аль-Мухандис
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