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08.04.2019, 09:45

"О нет, никогда". Демократы не получат налоговый отчет Трампа

"О нет, никогда". Демократы не получат налоговый отчет Трампа - Фото
Мик Малвейни (фото - EPA)

Ранее представители Демократической партии официально потребовали раскрыть налоговые отчисления президента США Дональда Трампа за последние годы

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Представителям Демократической партии в Конгрессе США не предоставят налоговые декларации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни, передает телеканал Fox News.

"О нет, демократы никогда не увидят налоговые отчетности американского лидера", - сказал представитель Белого дома, уточнив, что демократы об этом знают, но "хотят внимания", чтобы "не говорить о политике".

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По его словам, этот вопрос обсуждался еще во время выборов. Трамп не показал свои налоговые декларации "и избиратели все равно его выбрали". Он отметил, что "фундаментальной целью налогового законодательства является защита неприкосновенности частной жизни". 

"Если они не получат того, чего хотят в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера, они будут просить налоговые декларации. Если они не получат того, чего хотят в налоговых декларациях, они будут просить чего-то еще. Это никого не удивит", - резюмировал он.

В среду, 3 апреля, председатель комитета Палаты представителей по финансам и налогам Ричард Нил обратился к налоговому управлению США с формальным запросом предоставить налоговые декларации Трампа и нескольких принадлежащих ему фирм за 2013-2018 налоговые годы. 

24 марта был опубликован отчет спецпрокурора, в котором говорится, что Трамп не вступал в сговор с Россией во время избирательной кампании 2016 года.

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Теги: налоговая отчетность, США, дональд трамп, декларация, демократы, Мик Малвейни
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