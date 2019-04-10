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10.04.2019, 08:38

ОАГ признала сторонника Гуайдо представителем Венесуэлы

ОАГ признала сторонника Гуайдо представителем Венесуэлы - Фото
Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

МИД Венесуэлы в ответ заявил о выходе из организации американских государств 27 апреля

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Организация американских государств признала Густаво Тарре законным представителем Венесуэлы при ОАГ. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На этот пост его назначил временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо

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За соответствующую резолюцию проголосовали 18 членов организации, против выступили девять стран, шесть воздержались.

"Мы добились прекращения узурпации в ОАГ и продолжим делать это в самой Венесуэле", - отметил Гуайдо.

МИД Венесуэлы заявил  о намерении выйти из ОАГ 27 апреля текущего года в ответ на признание Тарре представителем страны. По мнению министерства, ОАГ действует в интересах Вашингтона.

В конце марта Германия не стала предоставлять дипломатический статус Отто Гебауэра, которого Гуайдо направил в Берлин в качестве диппредставителя.

Как заявили в немецком МИД, Берлин принял Гебауэра в качестве "личного представителя временного президента Гуайдо", с которым германские власти будут продолжать диалог на политические темы. Дальнейших шагов в этой связи "не предусмотрено".

28 марта в Европарламенте признали Гуайдо временным легитимным президентом Венесуэлы и поддержали проведение в стране свободных и прозрачных президентских выборов.

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Теги: венесуэла, Хуан Гуайдо
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