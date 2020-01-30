Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Обнаружен "самый длинный в истории" туннель контрабандистов: фото

Обнаружен "самый длинный в истории" туннель контрабандистов: фото - Фото
Фото: ЕРА/US customs and border protection
30.01.2020, 13:51

В туннеле есть лифт, рельсы, дренажные системы, электричество и вентиляция

В США на границе с Мексикой был найден туннель контрабандистов, который протянулся на 1,3 км. Американские чиновники заявляют, что это "самый длинный туннель контрабандистов в истории". Об этом сообщает BBC.

Проход соединяет промышленную площадку в мексиканском городе Тихуана с районом Сан-Диего в американском штате Калифорния.

Во время обнаружения тоннеля не было произведено каких-либо арестов или изъятия наркотиков. Также полиция не знает, кто стоит за строительством туннеля, однако в этом районе действует мексиканский картель Синалоа, который правительство США называет одной из крупнейших в мире организаций по торговле наркотиками. Основатель картеля Хоакин "Эль Чапо" Гусман отбывает пожизненное заключение в США.

"Изощренность и протяженность этого конкретного туннеля демонстрируют трудоемкость усилий, предпринимаемых транснациональными преступными организациями для содействия контрабанде", - заявил спецагент Карделл Морант.

  • 17 июля 2019 года сообщалось, что "Эль Чапо" получил пожизненное в США. 
  • 18 октября того же года полиция попыталась арестовать одного из сыновей наркобарона, но боевики картеля отбили его: видео.
Еще по теме
Напишите нам
Мексика контрабанда Эль Чапо наркокартель туннель контрабандистов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 