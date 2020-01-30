Обнаружен "самый длинный в истории" туннель контрабандистов: фото

Фото: ЕРА/US customs and border protection

В США на границе с Мексикой был найден туннель контрабандистов, который протянулся на 1,3 км. Американские чиновники заявляют, что это "самый длинный туннель контрабандистов в истории". Об этом сообщает BBC.

Проход соединяет промышленную площадку в мексиканском городе Тихуана с районом Сан-Диего в американском штате Калифорния.

Во время обнаружения тоннеля не было произведено каких-либо арестов или изъятия наркотиков. Также полиция не знает, кто стоит за строительством туннеля, однако в этом районе действует мексиканский картель Синалоа, который правительство США называет одной из крупнейших в мире организаций по торговле наркотиками. Основатель картеля Хоакин "Эль Чапо" Гусман отбывает пожизненное заключение в США.

"Изощренность и протяженность этого конкретного туннеля демонстрируют трудоемкость усилий, предпринимаемых транснациональными преступными организациями для содействия контрабанде", - заявил спецагент Карделл Морант.