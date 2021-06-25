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Обрушение дома в Майами. 159 пропавших без вести, спасатели слышат стук из-под завалов

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25.06.2021, 18:16
Обрушение дома в Майами. 159 пропавших без вести, спасатели слышат стук из-под завалов - Фото
Фото: twitter.com/MiamiDadeFire

Четыре человека погибли и еще 159 числятся пропавшими без вести после обрушения 12-этажного дома в округе Майами-Дейд, штат Флорида, США. Спасатели говорят, что слышали стук из-под завалов, их операция продолжается, пишет BBC.

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Точно неизвестно, сколько людей было в здании, когда оно обрушилось в ночь с 23 на 24 июня. Десятки эвакуированы из того, что осталось от строения.

Президент Джо Байден одобрил объявление чрезвычайной ситуации во Флориде, а это означает, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям поможет государственным агентствам в оказании помощи.

Ночью сотни спасателей с помощью эхолокаторов и специально обученных собак обыскивали завалы в поисках выживших.

Власти говорят, что около 15 семей были эвакуированы из здания.

Отмечается, что большинство жителей спали, когда дом обрушился.

"Это душераздирающе, потому что мне не кажется... что мы найдем людей живыми", – сказал мэр Серфсайда, где произошла трагедия, Чарльз Беркетт.

Официальные лица говорят, что спасательная операция опасна, так как остатки здания могут обрушиться в любой момент. Постоянные дожди и шторм еще больше усложняют и без того непростую задачу.

Родственники пропавших без вести ждут информации возле общественного центра в нескольких кварталах от упавшего дома. Многие говорят, что пытались звонить своим близким, но безрезультатно. Некоторые уже смирились с тем, что их нет в живых.

Очевидцы инцидента рассказали, что слышали звук, похожий на гром, прежде чем увидели огромное облако пыли после обрушения. Один из них сравнил эту сцену с нападениями 11 сентября 2001 года на башни-близнецы в Нью-Йорке.

Причины трагедии остаются неизвестными. Полное расследование начнется после спасательной операции.

Поскольку здание построено в 1980 году, оно должно было пройти стандартную 40-летнюю ревизию. По словам официальных лиц, дом проходил процедуру "переаттестации" и требовал ремонта.

В ночь на 24 июня в Майами обрушилось элитное многоэтажное здание.

Вадим Ребрина
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