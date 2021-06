Обрушение дома в Майами. 159 пропавших без вести, спасатели слышат стук из-под завалов

Четыре человека погибли и еще 159 числятся пропавшими без вести после обрушения 12-этажного дома в округе Майами-Дейд, штат Флорида, США. Спасатели говорят, что слышали стук из-под завалов, их операция продолжается, пишет BBC.

Точно неизвестно, сколько людей было в здании, когда оно обрушилось в ночь с 23 на 24 июня. Десятки эвакуированы из того, что осталось от строения.

Президент Джо Байден одобрил объявление чрезвычайной ситуации во Флориде, а это означает, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям поможет государственным агентствам в оказании помощи.

Ночью сотни спасателей с помощью эхолокаторов и специально обученных собак обыскивали завалы в поисках выживших.

Власти говорят, что около 15 семей были эвакуированы из здания.

Отмечается, что большинство жителей спали, когда дом обрушился.

"Это душераздирающе, потому что мне не кажется... что мы найдем людей живыми", – сказал мэр Серфсайда, где произошла трагедия, Чарльз Беркетт.

Официальные лица говорят, что спасательная операция опасна, так как остатки здания могут обрушиться в любой момент. Постоянные дожди и шторм еще больше усложняют и без того непростую задачу.

