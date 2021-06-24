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В Майами рухнула элитная многоэтажка. Под завалами могут находиться люди – видео видео

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24.06.2021, 12:55
Разрушенная многоэтажка в Майами (Фото из Twitter)
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В Майами обрушилось элитное многоэтажное здание. Под завалами могут находиться люди, передает The Miami Herald.

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Авария произошла в ночь с 23 на 24 июня, около 02:00 по местному времени.

На месте работает более 80 единиц техники. О причинах разрушения 12-этажного здания пока что неизвестно.

Официальные лица еще не сообщили о количестве пострадавших. Однако, по данным издания, на месте происшествия пожарный сказал, что пострадали несколько человек.

По словам очевидцев, десятки пожарных спасли людей прямо с балконов, а из-под завалов доносятся крики.

Также сообщается, что речь идет об элитной многоэтажке, стоимость квартир в которой – от $600 000 до $900 000. Здание было построено в 1981 году.

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Оксана Житнюк
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