В Майами обрушилось элитное многоэтажное здание. Под завалами могут находиться люди, передает The Miami Herald.

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Авария произошла в ночь с 23 на 24 июня, около 02:00 по местному времени.

На месте работает более 80 единиц техники. О причинах разрушения 12-этажного здания пока что неизвестно.

Официальные лица еще не сообщили о количестве пострадавших. Однако, по данным издания, на месте происшествия пожарный сказал, что пострадали несколько человек.

По словам очевидцев, десятки пожарных спасли людей прямо с балконов, а из-под завалов доносятся крики.

Также сообщается, что речь идет об элитной многоэтажке, стоимость квартир в которой – от $600 000 до $900 000. Здание было построено в 1981 году.

31 декабря 2020-го в Риге произошел взрыв в жилом трехэтажном доме, погиб один человек.

6 февраля 2021-го во французском городе Бордо прогремел сильный взрыв, в результате которого был полностью разрушен жилой дом.

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Оксана Житнюк

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