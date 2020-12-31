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В Риге взорвался жилой дом: шесть человек пострадали и еще один погиб – видео пожара видео

31.12.2020, 10:15
Иллюстративное фото: depositphotos.com
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Сегодня, в ночь на 31 декабря, в столице Латвии, Риге, произошел взрыв в жилом трехэтажном доме – горели второй и третий этажи. По предварительной версии, взрыв мог быть связан с газом, передает TV Net.lv.

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Трагедия произошла во время комендантского часа, во время которого все должны находиться по месту жительства, а любой выход из дома – сопровождаться заполненным заявлением о причинах появления на улице. 

На месте происшествия сразу начали работу 40 пожарных – кроме тушения огня они также искали людей под завалами. По словам очевидцев, в процессе поисков спасатели периодически устраивали минуты тишины, чтобы услышать крики людей о помощи.

Общая площадь возгорания составила 80 кв метров. Кроме того, часть здания рухнула прямо на проезжую часть – разбирание завалов продолжалось до утра. В местном самоуправлении заявили, что люди, оставшиеся без крова, пока будут временно размещены в одной из гостиниц города.

  • 18 декабря во Львове произошел взрыв в жилом доме: была разрушена несущая стена, есть пострадавшие: фото.

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Дарья Мостовая
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