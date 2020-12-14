В пригороде Вашингтона взорвали отель – видео с разных ракурсов

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В пригороде Вашингтона Арлингтоне взорвали здание отеля Rosslyn Holiday Inn. Об этом сообщает NBC Washington.

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Отмечается, что для проведения работ перекрывали несколько улиц, однако жителей дома напротив отеля эвакуировать не стали. Некоторые люди закрывали балконы пластиковыми платформами, чтобы избежать проникновения пыли.

Заряды были тщательно рассчитаны и отель свалился ровно в запланированное место, пишут в издании. При этом грохот был слышен аж в Вашингтоне.

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Бригады строителей сразу же принялись разбирать завалы. На месте снесенного Holiday Inn построят новый комплекс: он будет включать жилую башню, новую гостиницу и конференц-центр.

Отель Holiday Inn был построен 48 лет назад и до его закрытия в этом году почти всегда бы полностью заполнен, пишут в издании. Его архитектура была смелой для 1970-х годов, но выглядела несколько архаичной на фоне новых башен.

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Теги: взрыв, отель, США, Арлингтон, вашингтон, holiday inn
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