В США взорвали гигантскую трубу электростанции – видео с дрона

Неподалеку от городка Стивенсон в американском штате Алабама взорвали 305-метровую трубу закрытой угольной электростанции Widows Creek Fossil Plant. Об этом сообщает пресс-служба энергетического агентства Tennessee Valley Authority.

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На кадрах видно, что после контролируемого взрыва труба с сильным грохотом ровно упала на бок. Обломки не разлетелись и остались лежать вблизи места падения.

В TVA отмечают, что это была самая высокая труба электростанции, которая работала с 1952 по 2015 год.

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Сейчас территорию Widows Creek Fossil Plant очищают уже ненужных объектов, чтобы сделать территорию пригодной для использования под другие цели, пишут в агентстве. Стоимость проекта составляет 66 млн, сейчас он выполнен на 90% – завершение проекта ожидается в 2021 году.

29 ноября сообщалось, что в Абу-Даби взорвали одновременно четыре небоскреба. Смотрите видео контролируемого взрыва.

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