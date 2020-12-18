Во Львове произошел взрыв в жилом доме: разрушена несущая стена, есть пострадавшие – фото

Сегодня около полудня во Львове произошел взрыв бытового газа в трехэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Спасатели пишут, что горения после взрыва не было, однако разрушена несущая стена в квартире на третьем этаже и повреждены перекрытия над квартирой. Сообщается о двух пострадавших, которые были госпитализированы.

По сообщению пресс-службы горячей линии Львова, ЧП случилось в доме №3 на улице Ковалевской. Это район Высокого замка, неподалеку от центра города.

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В доме – 19 квартир, в которых прописаны 34 жильца, сообщил замглавы Шевченковской райадминистрации города Святослав Костяка. По его словам, была проведена эвакуация, на месте отключили газ и электроэнергию, проводится поисково-спасательная операция.

21 июня 2020 года в Киеве взорвалась часть дома на Позняках, погибли пять человек.

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Фото – ГСЧС

Марк Сировой

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