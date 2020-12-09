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09.12.2020, 11:29

В Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фото

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В Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фото
В Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фото
В Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фотоВ Полтаве горит здание-памятник архитектуры: фото

В Полтаве с раннего утра горит здание кинотеатра имени Котляревского на улице Соборной. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Отмечается, что сообщение о пожаре было получено в 04:30. По данным ГСЧС, пожар начался на крыше кафе площадью 150 кв. м., однако огонь через смежные строения распространился на здание кинотеатра.

Пожар локализовали в 06:15, пишут в пресс-центре, его продолжают тушить, привлечено 44 сотрудников ГСЧС и 13 единиц техники.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. О причинах возникновения пожара спасатели не сообщают.

СПРАВКА. Здание кинотеатра имени Котляревского составляет часть ансамбля Круглой площади Полтавы, было построено в 1810 году как Дом дворянского собрания, пишет местное издание Полтавщина. Здание является памяткой архитектуры и истории. Кинотеатр работал до начала 2010-х годов.

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Фото – ГСЧС

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Теги: пожар, полтава, памятник архитектуры, кинтеатр, котляревского
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