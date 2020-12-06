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06.12.2020, 12:18

"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж

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"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж
"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж
"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж

В американском Нью-Йорке произошел пожар в 128-летней церкви, разрушивший витражи и внутреннюю структуру здания. Об этом сообщает BBC.

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Пожар начался в соседнем здании и прорвался к церкви. Никто не погиб в ходе пожара, четверо пожарных получили легкие ранения. Пожарные заявляют, что восстановить здание церкви будет непросто. 

Церковь была построена в 1892 году – в ней находится Колокол Свободы, звонивший в честь подписания Декларации независимости США в 1776 году. Состояние колокола неизвестно. 

Эта же церковь известна поддержкой движения Black Lives Matter, права ЛГБТ и эко-активизма.

"Это наш Нотр-Дам", – заявил один из прихожан церкви, имея ввиду инцидент, произошедший со знаменитым парижским собором Нотр-Дамом в 2019 году. 

  • 15 апреля 2019 года в Париже вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери. Для тушения привлекли более 400 пожарных, один спасатель получил травмы. Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ.
  • В течение суток после пожара в Нотр-Дам де Пари на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали почти $1 млрд.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на восстановление Собора Парижской Богоматери в течение пяти лет.

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Теги: Нотр-Дам, церковь, нью-йорк
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