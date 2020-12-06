"Это наш Нотр-Дам". В Нью-Йорке пожар охватил 128-летнюю церковь – фоторепортаж

В американском Нью-Йорке произошел пожар в 128-летней церкви, разрушивший витражи и внутреннюю структуру здания. Об этом сообщает BBC.

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Пожар начался в соседнем здании и прорвался к церкви. Никто не погиб в ходе пожара, четверо пожарных получили легкие ранения. Пожарные заявляют, что восстановить здание церкви будет непросто.

Церковь была построена в 1892 году – в ней находится Колокол Свободы, звонивший в честь подписания Декларации независимости США в 1776 году. Состояние колокола неизвестно.

Эта же церковь известна поддержкой движения Black Lives Matter, права ЛГБТ и эко-активизма.

"Это наш Нотр-Дам", – заявил один из прихожан церкви, имея ввиду инцидент, произошедший со знаменитым парижским собором Нотр-Дамом в 2019 году.