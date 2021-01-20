В центре столицы Испании, Мадриде, в жилом доме произошел взрыв – по предварительным данным, причиной тому могла стать утечка газа. Пока сообщается о четырех погибших, еще несколько получили травмы, а также была разрушена почти половина здания, передает La Sexta.

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На место происшествия уже подъехали пожарные, полиция и службы экстренной помощи. Само здание принадлежит местной архиепископии, кроме него существенно пострадал также дом престарелых – здание было разрушено почти полностью, сейчас продолжается эвакуация его обитателей.

Еще неподалеку от места событий находится школа – но оттуда детей удалось быстро эвакуировать, среди школьников никто не пострадал.

31 декабря в Риге взорвался жилой дом – шестеро человек пострадали, еще один погиб.

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Дарья Мостовая

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