UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В центре Мадрида прогремел мощный взрыв, есть погибшие: видео видео

20.01.2021, 17:15
После взрыва в Мадриде (фото - Jake Threadgould_EPA)
UFC представил лучшие нокауты 2020 года – видео
UFC представил лучшие нокауты 2020 года – видео
Толпы людей, перекрытый центр и политики. Как хоронят Кернеса – фото и видео из Харькова
Толпы людей, перекрытый центр и политики. Как хоронят Кернеса – фото и видео из Харькова

В центре столицы Испании, Мадриде, в жилом доме произошел взрыв  – по предварительным данным, причиной тому могла стать утечка газа. Пока сообщается о четырех погибших, еще несколько получили травмы, а также была разрушена почти половина здания, передает La Sexta.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На место происшествия уже подъехали пожарные, полиция и службы экстренной помощи. Само здание принадлежит местной архиепископии, кроме него существенно пострадал также дом престарелых – здание было разрушено почти полностью, сейчас продолжается эвакуация его обитателей.

Еще неподалеку от места событий находится школа – но оттуда детей удалось быстро эвакуировать, среди школьников никто не пострадал.

Читайте также: В Виннице произошел взрыв на территории детсада

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
взрыв испания видео мадрид

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 