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Во Франции взорвался и рухнул жилой дом, есть пострадавшие: видео последствий видео

06.02.2021, 14:45
В Бордо взорвался жилой дом (скриншот с видео)
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Сегодня утром во французском городе Бордо прогремел сильный взрыв – был полностью разрушен жилой дом и остается угроза обрушения соседних зданий. Вероятной причиной взрыва могла стать утечка газа, но пока эта версия еще проверяется, пишет Le Parisien.

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В результате инцидента пятеро человек пострадали, еще двое, супружеская пара, были объявлены пропавшими без вести. Позже одного из них, 89-летнего мужчину, нашли под обломками здания и доставили в больницу с тяжелыми травмами. Поиски его жены пока продолжаются.

По словам свидетелей из близлежащих домов, они проснулись около 08:00 часов утра от страшного грохота, в окнах некоторых квартирах даже разбились стекла.

Сразу после взрыва на место происшествия приехала команда пожарных, а весь район оцепила полиция.

Смотрите также: В центре Мадрида прогремел мощный взрыв, есть погибшие: видео

Дарья Мостовая
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