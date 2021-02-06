Сегодня утром во французском городе Бордо прогремел сильный взрыв – был полностью разрушен жилой дом и остается угроза обрушения соседних зданий. Вероятной причиной взрыва могла стать утечка газа, но пока эта версия еще проверяется, пишет Le Parisien.

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В результате инцидента пятеро человек пострадали, еще двое, супружеская пара, были объявлены пропавшими без вести. Позже одного из них, 89-летнего мужчину, нашли под обломками здания и доставили в больницу с тяжелыми травмами. Поиски его жены пока продолжаются.

Le secteur est entièrement bouclé l’explosion a été ressentie dans tout le quartier ce matin selon des voisins. pic.twitter.com/2XthCal5oc — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) February 6, 2021

По словам свидетелей из близлежащих домов, они проснулись около 08:00 часов утра от страшного грохота, в окнах некоторых квартирах даже разбились стекла.

Сразу после взрыва на место происшествия приехала команда пожарных, а весь район оцепила полиция.

11 января 2021 года в Виннице на территории детсада произошел взрыв.

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Дарья Мостовая

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