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Обрушение дома в Майами. Поисковые работы приостановили, чтобы снести остатки здания

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2021, 23:59
Обрушение дома в Майами. Поисковые работы приостановили, чтобы снести остатки здания - Фото
Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Поиск возможных выживших в руинах частично разрушенного многоквартирного дома в округе Майами-Дейд, штат Флорида, США, были приостановлены в связи с контролируемым сносом остальной части здания. Об этом сообщает BBC.

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Снос остатков Champlain Towers обусловлен приближающимся тропическим штормом Эльза.

Сильный ветер может обрушить нестабильную конструкцию, появятся дополнительные завалы, которые поставят под угрозу жизни спасателей.

Власти округа уверяют, что приостановка поисковой операции не означает прекращения поисковых работ. 

"Мы возобновим поисково-спасательные работы на всех участках, к которым можно будет безопасно получить доступ", – сказала мэр Майами-Дейд Даниэлла Кава Левин.

Как отмечается, дроны и оборудование для получения 3D-изображений продолжают прибывать, чтобы помочь спасателям, прочесывающим завалы в поисках признаков жизни.

По-прежнему не установлено, что стало причиной обрушения 40-летнего здания Champlain Towers South. Инспекция 2018 года предупреждала о серьезных конструктивных недостатках оригинального дизайна.

  • 24 июня обрушилась часть 12-этажного здания, известно, что 24 человека погибли, 121 пропал без вести. Под завалами пока не нашли ни одного выжившего.
Наталия Медведева
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