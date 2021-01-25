Общенациональная паника. Власти Чили отправили ошибочное предупреждение о цунами: видео

Вечером в субботу, 23 января, министерство внутренних дел Чили опубликовало в Twitter объявление, что из-за землетрясения в Антарктиде, чилийские прибрежные районы накроет цунами. Позже выяснилось, что уведомление было ошибочным, а в стране тем временем началась паника и эвакуация, передает CNN.

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Как выяснилось, изначально власти хотели отправить сообщение, что цунами может угрожать территории в Антарктиде, где расположена чилийская научная станция. Но получилось так, что уведомление было отправлено на мобильные телефоны всем жителям страны на южноамериканском континенте.

В сообщении министерство призывало жителей прибрежных районов Чили немедленно покинуть свои дома. В стране началась общенациональная паника: тысячи людей выбежали на улицы, пытаясь поймать попутный транспорт и покинуть сои города.

Даже после нового сообщения от правительства, что тревога оказалась ложной, а власти приносят извинения за ошибочное предупреждение, панику удалось остановить не сразу.

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Дарья Мостовая

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