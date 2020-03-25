У берегов России произошло мощное землетрясение. Есть угроза цунами – видео

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Землетрясение произошло возле Курильских островов - в Северо-Курильске объявили угрозу цунами. Первая волна не превысила 50 см

На дне Тихого океана, в 228 километрах от Курильских островов, произошло землетрясение магнитудой 7, 3. В Северо-Курильске объявили тревогу цунами, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

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Эпицентр землетрясения находился на глубине 42 км. На северной части архипелага толчки ощущались в 5-6 баллов, на южной – не больше 3.

В Северо-Курильске на возвышенность эвакуировали 400 человек, передает российский Интерфакс со ссылкой на МЧС. Первая волна, которая ударила по острову, достигла высоты 50 см. По предварительной информации, жертв и разрушений пока нет.

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По данным издания, снять тревогу цунами могут с приходом отлива.

  • 23 марта в Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение. Пострадал исторический центр Загреба - столицы страны.

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Видео 1: Rob/YouTube

Видео 2: Новости Украина. Мир/YouTube

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Теги: Курильские острова, землетрясение, курилы, цунами, севро-курильск, парамушир
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