Одновременно с лихорадкой Эбола. В Конго зафиксировали более 500 случаев бубонной чумы

В результате вспышки чумы, произошедшей на северо-востоке Демократической республики Конго, за три месяца зафиксировали более 500 заражений. Об этом заявили сообщает AFP.

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По словам министра здравоохранения провинции Итури Патрик Карамура, в регионе уже более 520 заболевших, 31 человек умер.

Как отмечается, в подавляющем большинстве случаев диагностируется бубонная форма заболевания, за исключением пяти случаев легочной чумы и двух – септической чумы.

По информации представителя неправительственной организации Ecohealth Alliance, средний возраст пациентов – 13 лет, но но в целом болеют люди в возрасте от трех месяцев до 73 лет.

Чума сохраняется в провинции Итури с тех пор, как она впервые была подтверждена там в 1926 году.

СПРАВКА. Бубонная чума – преобладающая у человека форма чумы, которую вызывает бактерия Yersinia pestis, переносимая паразитирующими на крысах блохами, способными переходить на человека.С внедрением в 1947 в лечебную практику антибиотиков выздоравливают практически все заболевшие, если лечение начато вовремя.

8 февраля в Конга обнаружили вирус Эбола. В ВОЗ назвали вспышку представляющей региональную опасность.

Наталия Медведева

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