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Одновременно с лихорадкой Эбола. В Конго зафиксировали более 500 случаев бубонной чумы

19.02.2021, 17:15
Одновременно с лихорадкой Эбола. В Конго зафиксировали более 500 случаев бубонной чумы - Фото
Фото: EPA-EFE/Hugh Kinsella Cunningham

В результате вспышки чумы, произошедшей на северо-востоке Демократической республики Конго, за три месяца зафиксировали более 500 заражений. Об этом заявили сообщает AFP.

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По словам министра здравоохранения провинции Итури Патрик Карамура, в регионе уже более 520 заболевших, 31 человек умер.

Как отмечается, в подавляющем большинстве случаев диагностируется бубонная форма заболевания, за исключением пяти случаев легочной чумы и двух – септической чумы.

По информации представителя неправительственной организации Ecohealth Alliance, средний возраст пациентов – 13 лет, но но в целом болеют люди в возрасте от трех месяцев до 73 лет.

Чума сохраняется в провинции Итури с тех пор, как она впервые была подтверждена там в 1926 году.

СПРАВКА. Бубонная чума – преобладающая у человека форма чумы, которую вызывает бактерия Yersinia pestis, переносимая паразитирующими на крысах блохами, способными переходить на человека.С внедрением в 1947 в лечебную практику антибиотиков выздоравливают практически все заболевшие, если лечение начато вовремя.

Наталия Медведева
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Конго чума
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