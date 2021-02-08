В Африке опять появился вирус эбола – ВОЗ

В Африке снова обнаружили вирус Эбола. Ранее заявляли, что в июне 2020 года распространения болезни остановили. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Новый случай заболевания зафиксировали в городе Бутембо в Демократической республике Конго – в прошлый раз эта страна была одним из эпицентров распространения болезни.

Как отмечается, инфицированный умер, с ним контактировали более 70 человек.

"ВОЗ оказывает поддержку местным и национальным органам здравоохранения для быстрого отслеживания, идентификации и лечения контактных лиц, чтобы сдержать дальнейшее распространение вируса", – заявил региональный директор ВОЗ Матшидисо Моэти.

Сообщается, что на месте уже работает команда эпидемиологов ВОЗ.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США утверждает, что вирус Эбола, как правило, передается людям от приматов, хотя его также связывают с летучими мышами.

В отличие от COVID-19, он передается через жидкости организма, а уровень смертности от Эболы значительно выше.

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Наталия Медведева

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