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В Африке опять появился вирус эбола – ВОЗ

08.02.2021, 23:55
В Африке опять появился вирус эбола – ВОЗ - Фото
Фото: EPA-EFE/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM

В Африке снова обнаружили вирус Эбола. Ранее заявляли, что в июне 2020 года распространения болезни остановили. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Новый случай заболевания зафиксировали в городе Бутембо в Демократической республике Конго – в прошлый раз эта страна была одним из эпицентров распространения болезни. 

Как отмечается, инфицированный умер, с ним контактировали более 70 человек.

"ВОЗ оказывает поддержку местным и национальным органам здравоохранения для быстрого отслеживания, идентификации и лечения контактных лиц, чтобы сдержать дальнейшее распространение вируса", – заявил региональный директор ВОЗ Матшидисо Моэти.

Сообщается, что на месте уже работает команда эпидемиологов ВОЗ.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США утверждает, что вирус Эбола, как правило, передается людям от приматов, хотя его также связывают с летучими мышами.

В отличие от COVID-19, он передается через жидкости организма, а уровень смертности от Эболы значительно выше.

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Наталия Медведева
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Эбола ВОЗ африка Конго
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