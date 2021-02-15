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Вспышки лихорадки Эбола в Африке представляют региональный риск – ВОЗ

15.02.2021, 22:33
Вспышки лихорадки Эбола в Африке представляют региональный риск – ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: EPA-EFE/AHMED JALLANZO

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической республике Конго и Гвинее представляет собой региональный риск, требующий особой бдительности. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters.

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Как отмечается, в Конго подтвердили четыре случая Эболы с тех пор, как 7 февраля стало известно о возобновлении распространения вируса в Бутембо – эпицентре предыдущей вспышки, произошедшей в июне прошлого года.

По информации ВОЗ, кампания вакцинации против Эболы началась в Бутембо, на востоке ДРК. 

В воскресенье, 14 февраля, западноафриканская страна Гвинея объявила о новой вспышке Эболы с семью подтвержденными случаями и тремя смертельными исходами.

"Мы должны быть исключительно бдительными, очень бдительными, – заявил на брифинге главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. – Эта болезнь представляет собой региональный риск.

Вирус Эбола вызывает сильную рвоту и диарею и распространяется через контакт с биологическими жидкостями.

Наталия Медведева
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Эбола ВОЗ Гвинея африка Конго
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