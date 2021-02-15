Вспышки лихорадки Эбола в Африке представляют региональный риск – ВОЗ

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической республике Конго и Гвинее представляет собой региональный риск, требующий особой бдительности. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters.

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Как отмечается, в Конго подтвердили четыре случая Эболы с тех пор, как 7 февраля стало известно о возобновлении распространения вируса в Бутембо – эпицентре предыдущей вспышки, произошедшей в июне прошлого года.

По информации ВОЗ, кампания вакцинации против Эболы началась в Бутембо, на востоке ДРК.

В воскресенье, 14 февраля, западноафриканская страна Гвинея объявила о новой вспышке Эболы с семью подтвержденными случаями и тремя смертельными исходами.

"Мы должны быть исключительно бдительными, очень бдительными, – заявил на брифинге главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. – Эта болезнь представляет собой региональный риск.

Вирус Эбола вызывает сильную рвоту и диарею и распространяется через контакт с биологическими жидкостями.

В 2016 году ВОЗ объявила об окончании эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке. Эпидемия унесла жизни более 11 300 человек, были инфицированы более 28 500. Больше всего ущерба от вируса понесли Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне.

8 февраля в Африке снова обнаружили вирус Эбола. Ранее заявляли, что в июне 2020 года распространения болезни остановили.

14 февраля о вспышке заявили в Гвинее.

Наталия Медведева

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