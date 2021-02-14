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Впервые с 2016 года. В Африке началась новая эпидемия лихорадки Эбола

14.02.2021, 17:55
Впервые с 2016 года. В Африке началась новая эпидемия лихорадки Эбола - Фото
Иллюстративное фото (EPA)

Сегодня власти Гвинеи объявили о новой вспышке лихорадки Эбола – это первое повторение эпидемии после вспышки 2013-2016 года. Об этом пишет Reuters

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Сообщается, что по крайней мере три человека умерли и четверо заболели на юго-востоке страны – результаты тестов показали, что все они были инфицированы вирусом Эболы. 

Издание отмечает, что некоторые заразившиеся посещали места захоронения в субпрефектуре Гуэке. Также они жаловались на диарею, рвоту и кровотечение. 

По словам главы агентства здравоохранения Гвинеи Сакобы Кейты, страна находится в эпицентре "эпидемической ситуации" Эболы.

Директор Всемирной организации здравоохранения в Африке Матшидисо Моэти заявила, что организация усиливает готовность и меры реагирования в Гвинее, передает africanews.com.

Станислав Стороженко
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африка ВОЗ Эбола вирус эпидемия лихорадка Гвинея
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