Впервые с 2016 года. В Африке началась новая эпидемия лихорадки Эбола

Сегодня власти Гвинеи объявили о новой вспышке лихорадки Эбола – это первое повторение эпидемии после вспышки 2013-2016 года. Об этом пишет Reuters.

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Сообщается, что по крайней мере три человека умерли и четверо заболели на юго-востоке страны – результаты тестов показали, что все они были инфицированы вирусом Эболы.

Издание отмечает, что некоторые заразившиеся посещали места захоронения в субпрефектуре Гуэке. Также они жаловались на диарею, рвоту и кровотечение.

По словам главы агентства здравоохранения Гвинеи Сакобы Кейты, страна находится в эпицентре "эпидемической ситуации" Эболы.

Директор Всемирной организации здравоохранения в Африке Матшидисо Моэти заявила, что организация усиливает готовность и меры реагирования в Гвинее, передает africanews.com.

В 2016 году ВОЗ объявила об окончании эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке. Эпидемия унесла жизни более 11 300 человек, были инфицированы более 28 500. Больше всего ущерба от вируса понесли Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне.

Восьмого февраля в Африке снова обнаружили вирус Эбола. Ранее заявляли, что в июне 2020 года распространения болезни остановили.

Станислав Стороженко

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