Официально. Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью

Принц Гарри (Фото: EPA)

Сегодня, 31 марта, принц Гарри и его жена Меган Маркл официально сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи Великобритании. Они попрощались с поклонниками в своем аккаунте Sussex Royal в Instagram, который больше не будет поддерживаться.

"Здесь вы нас больше не увидите. Мы с нетерпением ждем воссоединения с вами в ближайшее время", – написали Гарри и Меган.

После отказа от выполнения королевских обязанностей Гарри и Меган не будут носить королевские титулы, но сохранят за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Также они должны вернуть 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на ремонт их коттеджа вблизи Виндзорского замка.

Сейчас Гарри и Меган с сыном Арчи живут в Лос-Анджелесе.

Британский принц и американская актриса Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился сын - Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.

Меган Маркл 13 января королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь.