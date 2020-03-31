Официально. Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью

Сегодня, 31 марта, принц Гарри и его жена Меган Маркл официально сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи Великобритании. Они попрощались с поклонниками в своем аккаунте Sussex Royal в Instagram, который больше не будет поддерживаться.
"Здесь вы нас больше не увидите. Мы с нетерпением ждем воссоединения с вами в ближайшее время", – написали Гарри и Меган.
После отказа от выполнения королевских обязанностей Гарри и Меган не будут носить королевские титулы, но сохранят за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Также они должны вернуть 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на ремонт их коттеджа вблизи Виндзорского замка.
Сейчас Гарри и Меган с сыном Арчи живут в Лос-Анджелесе.