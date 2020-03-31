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Официально. Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью

Официально. Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью - Фото
Принц Гарри (Фото: EPA)
31.03.2020, 19:14

Герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя обязанности членов британской королевской семьи

Сегодня, 31 марта, принц Гарри и его жена Меган Маркл официально сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи Великобритании. Они попрощались с поклонниками в своем аккаунте Sussex Royal в Instagram, который больше не будет поддерживаться. 

"Здесь вы нас больше не увидите. Мы с нетерпением ждем воссоединения с вами в ближайшее время", – написали Гарри и Меган.

После отказа от выполнения королевских обязанностей Гарри и Меган не будут носить королевские титулы, но сохранят за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Также они должны вернуть 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на ремонт их коттеджа вблизи Виндзорского замка.

Сейчас Гарри и Меган с сыном Арчи живут в Лос-Анджелесе.

  • Британский принц и американская актриса Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился сын - Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.
  • 13 января королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь.
Медведева Наталия
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