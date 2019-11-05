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"Охлажденная война". Горбачев оценил отношения Запада и России

"Охлажденная война". Горбачев оценил отношения Запада и России - Фото
Михаил Горбачев (Фото: EPA)
05.11.2019, 10:38

Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС считает, что такая обстановка в международной политике, как сейчас, "нам не нужна"

Нынешние отношения между Россией и Западом - это "охлажденная, но все же война", заявил бывший президент Советского союза Михаил Горбачев в интервью BBC.

"Посмотрите сами - то тут, то там происходят столкновения, стрельба. Куда-то летят военные самолеты, куда-то плывут боевые корабли. Это не та обстановка, которая нам нужна", - сказал он.

Михаил Горбачев - последний генсек ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР. При нем начались реформы в Советском союзе, получившие название "Перестройка", которые стали одной из причин распада СССР, падения просоветских режимов в Европе и прекращения Холодной войны.

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