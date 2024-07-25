Около Филиппин перевернулся танкер: произошла утечка нефти, без вести пропал член экипажа

16 членов экипажа танкера были спасены, один – пропал без вести

Танкер MT Terra Nova (Фото: Reuters)

Вблизи Филиппин перевернулся танкер, перевозивший 1,5 миллиона литров промышленного топлива – произошла утечка нефти; все, кроме одного члена экипажа, были спасены. Об этом сообщают Reuters и BBC.

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Министр транспорта Филиппин Хейме Баутиста заявил, что 16 членов экипажа танкера MT Terra Nova под флагом страны были спасены, один – пропал без вести.

"Разлив нефти уже произошел. Сейчас мы не можем отправить наши ресурсы из-за сильного ветра и высоких волн", – сказал он.

Представитель береговой охраны Филиппин Армандо Балило сообщил, что 97-метровое судно береговой охраны было развернуто для поиска пропавшего экипажа и борьбы с нефтяным разливом. Меньшие суда ожидают улучшения погоды, чтобы выйти в море.

22 июля 2024 года сообщалось, что Китай и Филиппины заключили двустороннее соглашение, которое должно положить конец противостоянию на спорной территории в Южнокитайском море.

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