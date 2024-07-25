Поблизу Філіппін перекинувся танкер: стався витік нафти, безвісти зник член екіпажу

16 членів екіпажу танкера були врятовані, один – зник безвісти

Танкер MT Terra Nova (Фото: Reuters)

Поблизу Філіппін перекинувся танкер, який перевозив 1,5 мільйона літрів промислового палива – стався витік нафти; всі, окрім одного члену екіпажу, були врятовані. Про це повідомляють Reuters та BBC.

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Міністр транспорту Філіппін Хейме Баутіста заявив, що 16 членів екіпажу танкера MT Terra Nova під прапором країни були врятовані, один – зник безвісти.

"Розлив нафти вже стався. Зараз ми не можемо відправити наші ресурси через сильний вітер і високі хвилі", – сказав він.

Представник берегової охорони Філіппін Армандо Баліло повідомив, що 97-метрове судно берегової охорони було розгорнуто для пошуку зниклого екіпажу і боротьби з нафтовим розливом. Менші судна чекають на покращення погоди, щоб вийти в море.

22 липня 2024 року повідомлялося, що Китай і Філіппіни уклали двосторонню угоду, яка має покласти край протистоянню на спірній території у Південнокитайському морі.

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