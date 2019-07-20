Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Стоун решил "сделать" дочь православной: обратился к Путину

Стоун решил "сделать" дочь православной: обратился к Путину - Фото
Фото: kremlin.ru
20.07.2019, 16:29

Режиссер посетовал, что молодежь в США "испорченная", потому что в ее среде "все посвящено гендеру, полу"

Американский режиссер Оливер Стоун попросил президента РФ Владимира Путина крестить его 22-летнюю дочь. Режиссер заявил, что хочет "сделать" ее православной. Об этом он сказал во время интервью с Путиным, которое опубликовали на сайте Кремля.

Стоун спросил у президента РФ, скольких детей он крестил, предположив, что речь может идти о 100-300. "Нет, нет, ну что Вы, конечно нет. Единицы", - ответил Путин.

"В таком случае я попросил бы Вас стать крестным отцом моей дочери", - сказал режиссер. Путин спросил, хочет ли она быть православной. "Мы сделаем ее", - ответил Стоун.

На вопрос российского лидера, к какой конфессии относит себя его дочь, режиссер ответил, что она "воспитана в христианской традиции", но в какой именно, не уточнил. 

При этом Стоун посетовал, что молодежь в США "испорченная", якобы в ее среде "все посвящено гендеру, полу". "Люди постоянно сейчас идентифицируют себя по-разному в социальных сетях: "я – тот", "я – тот", "я – трансгендер" или "цисгендер"..." - сказал режиссер.

Он отметил, что, на его взгляд, происходящее сейчас в американской культуре очень странно. На что Путин спросил: "А есть американская культура?".

Ранее телеканал 112 Украина после протестов общественности отказался от показа пропагандистского фильма Стоуна "Нерассказанная история Украины" о Путине и его куме Викторе Медведчуке.

Напишите нам
религия владимир путин православие оливер стоун
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 