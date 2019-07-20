Стоун решил "сделать" дочь православной: обратился к Путину

Фото: kremlin.ru

Американский режиссер Оливер Стоун попросил президента РФ Владимира Путина крестить его 22-летнюю дочь. Режиссер заявил, что хочет "сделать" ее православной. Об этом он сказал во время интервью с Путиным, которое опубликовали на сайте Кремля.

Стоун спросил у президента РФ, скольких детей он крестил, предположив, что речь может идти о 100-300. "Нет, нет, ну что Вы, конечно нет. Единицы", - ответил Путин.

"В таком случае я попросил бы Вас стать крестным отцом моей дочери", - сказал режиссер. Путин спросил, хочет ли она быть православной. "Мы сделаем ее", - ответил Стоун.

На вопрос российского лидера, к какой конфессии относит себя его дочь, режиссер ответил, что она "воспитана в христианской традиции", но в какой именно, не уточнил.

При этом Стоун посетовал, что молодежь в США "испорченная", якобы в ее среде "все посвящено гендеру, полу". "Люди постоянно сейчас идентифицируют себя по-разному в социальных сетях: "я – тот", "я – тот", "я – трансгендер" или "цисгендер"..." - сказал режиссер.

Он отметил, что, на его взгляд, происходящее сейчас в американской культуре очень странно. На что Путин спросил: "А есть американская культура?".

Ранее телеканал 112 Украина после протестов общественности отказался от показа пропагандистского фильма Стоуна "Нерассказанная история Украины" о Путине и его куме Викторе Медведчуке.