ООН подозревает: Госпитали в Сирии бомбят сознательно

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Данные о точном расположении медицинских учреждений в "зонах деэскалации" в Сирии, которые передает ООН сторонам конфликта, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, могли использовать для их бомбардировки. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в северо-западной Сирии, передает Укринформ.



"Не знаю, специально ли бомбят госпитали. Это знают те, кто сбрасывает бомбы. Но я точно могу сказать, что нападений на медицинские учреждения очень много", - сказал Лоукок.

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Он отметил, что неизвестно, кто именно наносит удары по медицинским учреждения, но часть этих атак организована теми, кто имеет доступ к интеллектуальному высокоточному оружию.

Лоукок сказал, что ООН доставляет в Сирию гуманитарную помощь - пищу, палатки для сотен тысяч человек, но предупредил, что в случае полномасштабной эскалации боевых действий в регионе все попытки помочь сойдут на нет.

11 мая сообщалось, что международные гуманитарные организации приостановили работу на северо-западе Сирии из-за возобновления боевых действий и бомбардировок в провинциях Хама и Идлиб.