Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.05.2019, 21:28

ООН подозревает: Госпитали в Сирии бомбят сознательно

ООН подозревает: Госпитали в Сирии бомбят сознательно - Фото
Фото: EPA

Данные о местоположении госпиталей обнародуют, чтобы предотвратить удары по ним, сказали в ООН

Реклама
Реклама

Данные о точном расположении медицинских учреждений в "зонах деэскалации" в Сирии, которые передает ООН сторонам конфликта, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, могли использовать для их бомбардировки. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в северо-западной Сирии, передает Укринформ.

"Не знаю, специально ли бомбят госпитали. Это знают те, кто сбрасывает бомбы. Но я точно могу сказать, что нападений на медицинские учреждения очень много", - сказал Лоукок.

Реклама

Он отметил, что неизвестно, кто именно наносит удары по медицинским учреждения, но часть этих атак организована теми, кто имеет доступ к интеллектуальному высокоточному оружию.

Лоукок сказал, что ООН доставляет в Сирию гуманитарную помощь - пищу, палатки для сотен тысяч человек, но предупредил, что в случае полномасштабной эскалации боевых действий в регионе все попытки помочь сойдут на нет.

11 мая сообщалось, что международные гуманитарные организации приостановили работу на северо-западе Сирии из-за возобновления боевых действий и бомбардировок в провинциях Хама и Идлиб.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Сирия, ООН, больница, бомбардировка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 