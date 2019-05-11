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11.05.2019, 23:56

Бои в Сирии: гуманитарные организации прекращают работу

Бои в Сирии: гуманитарные организации прекращают работу - Фото
Фото: EPA

В провинциях Хама и Идлиб возобновились боевые действия и бомбардировки

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Международные гуманитарные организации приостановили работу на северо-западе Сирии из-за возобновления боевых действий и бомбардировок в провинциях Хама и Идлиб. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что работу приостановили не менее 16 организаций, включая Международную продовольственную программу.

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По данным ООН, свои дома в зоне конфликта с конца апреля оставили уже 180 000 человек. Во время бомбардировок со стороны сирийских правительственных войск и российской авиации были разрушены школы и больницы.

Сирийский центр мониторинга прав человека со штаб-квартирой в Великобритании сообщает о боях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией на севере провинции Хама и юге провинции Идлиб. По данным наблюдателей, 10 мая погибли по меньшей мере 10 мирных жителей. Войска Асада пытаются наступать.

6 мая сообщалось, что силы режима Башара Асада и их сторонники продолжают атаки на населенные пункты в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. В результате бомбардировок и обстрелов за сутки погибли десять мирных жителей, в том числе четыре женщины и двое детей.

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Теги: Сирия, гуманитарная организация, война
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