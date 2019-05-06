В Сирии самолеты РФ обстреляли поселки: погибли гражданские – СМИ

Фото: ЕРА

Силы режима Башара Асада и их сторонники продолжают атаки на населенные пункты в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. В результате бомбардировок и обстрелов за сутки погибли десять мирных жителей, в том числе четыре женщины и двое детей. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на источники Управления гражданской обороны ("Белые каски").

Источники в рядах оппозиции сообщили, что воздушные удары по селениям Руб-у аль Джуз и Шинан нанесены самолетами России.

Реклама

Атакам подверглись поселки Морик, Латамине, Кефер Зита и Кифренбуде, селения Крепость Мадик, Зейзун, Аль-Инкваи, Аль-Хювейз, Аль-Хувейдже, Аль-Хавваш, Таль Ас –Саыхр и Аль-Закат в провинции Хама, а также поселок Кифренбил, селения Аль-Хабит, Хас, Аль-Книдде, Урейнибе, Шинан и Руб-у аль-Джуз в провинции Идлиб.

Мирные сирийцы продолжают массово бежать из районов, подвергшихся авиаударам и обстрелам.

В целом за последние четыре дня в зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли не менее 59 мирных жителей.

Как сообщает Reuters, сирийские повстанцы заявили, что Асад при поддержке Москвы пытается заполучить контроль над двумя основными автомагистралями на северо-западе страны.

Россия и сирийские войска, в свою очередь, заявляют, что они "реагируют на усиление нападений джихадистов на контролируемые правительством районы" и отрицают беспорядочные удары.

30 апреля в сети была опубликована видеозапись, на которой человек, похожий на лидера террористической группировки Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади заявил, что сражение за город Багуз в Сирии окончено и теракты на Шри-Ланке были ответом джихадистов.