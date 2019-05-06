Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.05.2019, 16:30

В Сирии самолеты РФ обстреляли поселки: погибли гражданские – СМИ

В Сирии самолеты РФ обстреляли поселки: погибли гражданские – СМИ - Фото
Фото: ЕРА

В целом за последние четыре дня в зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли не менее 59 мирных жителей

Реклама
Реклама

Силы режима Башара Асада и их сторонники продолжают атаки на населенные пункты в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. В результате бомбардировок и обстрелов за сутки погибли десять мирных жителей, в том числе четыре женщины и двое детей. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на источники Управления гражданской обороны ("Белые каски").

Источники в рядах оппозиции сообщили, что воздушные удары по селениям Руб-у аль Джуз и Шинан нанесены самолетами России.

Реклама

Атакам подверглись поселки Морик, Латамине, Кефер Зита и Кифренбуде, селения Крепость Мадик, Зейзун, Аль-Инкваи, Аль-Хювейз, Аль-Хувейдже, Аль-Хавваш, Таль Ас –Саыхр и Аль-Закат в провинции Хама, а также поселок Кифренбил, селения Аль-Хабит, Хас, Аль-Книдде, Урейнибе, Шинан и Руб-у аль-Джуз в провинции Идлиб.

Мирные сирийцы продолжают массово бежать из районов, подвергшихся авиаударам и обстрелам.

В целом за последние четыре дня в зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли не менее 59 мирных жителей. 

Как сообщает Reuters, сирийские повстанцы заявили, что Асад при поддержке Москвы пытается заполучить контроль над двумя основными автомагистралями на северо-западе страны.

Россия и сирийские войска, в свою очередь, заявляют, что они "реагируют на усиление нападений джихадистов на контролируемые правительством районы" и отрицают беспорядочные удары.  

30 апреля в сети была опубликована видеозапись, на которой человек, похожий на лидера террористической группировки Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади заявил, что сражение за город Багуз в Сирии окончено и теракты на Шри-Ланке были ответом джихадистов. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Сирия, самолеты рФ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 