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26.06.2019, 12:16

ООН требует от России ответов по бомбардировке больниц Сирии

ООН требует от России ответов по бомбардировке больниц Сирии - Фото
Фото: EPA

ООН интересует, как Россия использует данные о местоположении сирийских больниц

Организация Объединенных Наций (ООН) во вторник, 25 июня, запросила у России информацию о том, как та использует данные о местоположении сирийских больниц. Об этом сообщает Deutsche Welle.

К подобному шагу организацию подтолкнула серия авианалетов на сирийские регионы, при которых пострадали также медицинские учреждения. Координатор ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выразил в Совете Безопасности сомнения в том, что больницы, которые предоставляют организации свои координаты, на самом деле защищены.

С конца апреля российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы совершили ряд авианалетов на сирийские провинции Идлиб и Хама. Россия является ближайшим союзником сирийского диктатора Башара Асада.

Дамаск утверждал, что целью атак являлось уничтожение объектов джихадистов. Представители ООН и Всемирной организации здравоохранения отметили, что от бомбардировок пострадали не менее десяти школ и более 23 больниц. По данным ООН, свыше 150 тысяч человек покинули регионы, спасаясь от боевых действий.

17 мая 2019 года в ООН заявляли, что данные о точном расположении медицинских учреждений в "зонах деэскалации" в Сирии, которые передает организация сторонам конфликта, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, могли использовать для их бомбардировки

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Теги: Россия, ООН, Сирия, башар асад, бомбардировка, больницы
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