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03.01.2019, 09:51

Опасный груз: 270 контейнеров упали за борт судна в Северном море

Опасный груз: 270 контейнеров упали за борт судна в Северном море - Фото
Фото: marinetraffic.com

По данным спасателей, не менее четырех контейнеров, упавших в шторм с борта MSC Zoe, содержат быстро воспламеняющиеся опасные грузы

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270 контейнеров упали в шторм за борт грузового судна MSC Zoe в Северном море в среду, 2 января. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Корабль направлялся из бельгийского Антверпена в немецкий Бремерхафен. "Не менее четырех контейнеров содержат опасные грузы", - отметил представитель управления по чрезвычайным происшествиям на море немецкого города Куксхафен.

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Речь идет о быстро воспламеняющихся органических пероксидах, которые используются в производстве пластмасс.

Береговые службы двух государств ведут поиск с привлечением судов и авиации. Шесть контейнеров замечены в территориальных водах Германии. Еще 21 вынесло на берег в районе Западно-Фризских островов, сообщила береговая охрана Нидерландов.

В Одесском морском торговом порту в двух контейнерах сгнили почти 40 тонн табака, арестованных прокуратурой.

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Теги: северное море, опасный груз
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