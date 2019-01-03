Опасный груз: 270 контейнеров упали за борт судна в Северном море

Фото: marinetraffic.com

270 контейнеров упали в шторм за борт грузового судна MSC Zoe в Северном море в среду, 2 января. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Корабль направлялся из бельгийского Антверпена в немецкий Бремерхафен. "Не менее четырех контейнеров содержат опасные грузы", - отметил представитель управления по чрезвычайным происшествиям на море немецкого города Куксхафен.

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Речь идет о быстро воспламеняющихся органических пероксидах, которые используются в производстве пластмасс.

Береговые службы двух государств ведут поиск с привлечением судов и авиации. Шесть контейнеров замечены в территориальных водах Германии. Еще 21 вынесло на берег в районе Западно-Фризских островов, сообщила береговая охрана Нидерландов.

В Одесском морском торговом порту в двух контейнерах сгнили почти 40 тонн табака, арестованных прокуратурой.