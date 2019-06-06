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06.06.2019, 20:45

Операция "Таяние". В Нью-Йорке арестовали 50 машин с мороженым

Операция "Таяние". В Нью-Йорке арестовали 50 машин с мороженым - Фото
Фото: New York Post

Водителей киосков на колесах обвиняют в нарушении ПДД и уклонении от уплаты налогов

В Нью-Йорке арестовали почти 50 киосков на колесах с мороженым в рамках так называемой операции "Таяние", сообщает Голос Америки.

Машины были припаркованы на улицах в разных частях мегаполиса.

Мэрия города заявила, что обнаружила масштабную схему, по которой продавцы мороженого уклонялись от уплаты налогов. В общей сложности бюджет не досчитался, по подсчетам властей, $4,5 млн.

Кроме того, власти обвинили водителей в несоблюдении правил дорожного движения: они паркуют автомобили в запрещенных местах, игнорируют светофоры. При этом, как уточняется, от штрафов они также уклоняются, передавая автомобили в собственность фиктивных компаний. Некоторые накопили долги за штрафы в десятки тысяч долларов.

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Теги: нью-йорк, машины мороженого
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