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Оппозиция в Польше не смогла оспорить результаты выборов президента

02.08.2020, 22:52
Оппозиция в Польше не смогла оспорить результаты выборов президента - Фото
Представитель оппозиции в Польше Рафал Тшасковский (фото - ЕРА)

Верховный суд Польши отказался рассматривать жалобу оппозиционного блока, мотивируя тем, что она выходит за рамки избирательного кодекса

Оппозиционный блок Польши не смог оспорить результаты президентских выборов - их жалобу отказались рассматривать. 1 августа Верховный суд страны пришел к выводу, что содержание жалобы, которую подала оппозиция, представителем которой является Рафал Тшасковский, выходит за рамки действующего избирательного кодекса, сообщает местный ресурс Onet.

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Как объяснил пресс-секретарь суда Александр Стемпковский, жалоба оппозиционных представителей не имеет отношения ни к процессу голосования на выборах, ни к определению по их итогам победителя.

Кроме того, к жалобе не были приложены доказательства, которые могли бы подтвердить факты, изложенные в ней, а ряд вопросов и вовсе относился к компетенции Конституционного суда.

Всего по результатам выборов президента Польши в этом году Верховный суд получил около 6000 жалоб, 65 из которых были удовлетворены, но на ход выборов и результаты голосования они не повлияли.

Дарья Мостовая
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