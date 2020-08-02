Оппозиция в Польше не смогла оспорить результаты выборов президента

Верховный суд Польши отказался рассматривать жалобу оппозиционного блока, мотивируя тем, что она выходит за рамки избирательного кодекса

Оппозиционный блок Польши не смог оспорить результаты президентских выборов - их жалобу отказались рассматривать. 1 августа Верховный суд страны пришел к выводу, что содержание жалобы, которую подала оппозиция, представителем которой является Рафал Тшасковский, выходит за рамки действующего избирательного кодекса, сообщает местный ресурс Onet.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как объяснил пресс-секретарь суда Александр Стемпковский, жалоба оппозиционных представителей не имеет отношения ни к процессу голосования на выборах, ни к определению по их итогам победителя.

Кроме того, к жалобе не были приложены доказательства, которые могли бы подтвердить факты, изложенные в ней, а ряд вопросов и вовсе относился к компетенции Конституционного суда.

Всего по результатам выборов президента Польши в этом году Верховный суд получил около 6000 жалоб, 65 из которых были удовлетворены, но на ход выборов и результаты голосования они не повлияли.

13 июля по итогам второго тура выборов в Польше победил уже действующий президент Анджей Дуда.

17 июля в Польше оппозиция решила оспорить результаты президентских выборов: Гражданская коалиция подала жалобу в Верховный суд с требованием признать выборы президента недействительными.

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.