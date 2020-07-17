Выборы в Польше: оппозиция оспаривает результаты в суде
Оппозиция пояснила, что они подали жалобу в Верховный Суд, так как на выборах якобы были нарушены принципы равенства и всеобщности
Польский оппозиционный блок Гражданская коалиция подал жалобу в Верховный суд Польши с требованием признать выборы президента недействительными. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Кандидатом в президенты Польши от Гражданской коалиции был Рафал Тшасковский, который проиграл с незначительным отрывом.
Руководство оппозиционной партии пояснило, что они подали жалобу, так как на выборах якобы были нарушены принципы равенства и всеобщности. Дело в том, что действующего президента Анджея Дуду поддерживал весь государственный аппарат.
Также оппозиция считает, что виновным в несправедливости также является общественно-правовое телевидение Польши. Оно якобы выражало симпатии Дуде.
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В документе приведены свидетельства избирателей, их примерно 2000. Люди заявили, что во время голосования были определенные проблемы: плохая организация регистрации на выборы;
запоздалое поступление избирательных документов и препятствия при голосовании за рубежом.
Теперь Верховный суд Польши до 3 августа должен принять решение по жалобе.
- Выборы президента в Польше должны были состояться 10 мая, однако их перенесли из-за эпидемии коронавируса.
- 28 июня в Польше состоялся первый тур президентских выборов: Дуда занял первое место с 43,50% голосов. Второе место получил Рафал Тшасковський с 30,46%. Явка в первом туре выборов составила 64,51%.
- Во втором туре президентских выборов в Польше, действующего главу государства Анджея Дуду поддержали 51,22% избирателей.
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