Выборы в Польше: оппозиция оспаривает результаты в суде

Оппозиция пояснила, что они подали жалобу в Верховный Суд, так как на выборах якобы были нарушены принципы равенства и всеобщности

Польский оппозиционный блок Гражданская коалиция подал жалобу в Верховный суд Польши с требованием признать выборы президента недействительными. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Кандидатом в президенты Польши от Гражданской коалиции был Рафал Тшасковский, который проиграл с незначительным отрывом.

Руководство оппозиционной партии пояснило, что они подали жалобу, так как на выборах якобы были нарушены принципы равенства и всеобщности. Дело в том, что действующего президента Анджея Дуду поддерживал весь государственный аппарат.

Также оппозиция считает, что виновным в несправедливости также является общественно-правовое телевидение Польши. Оно якобы выражало симпатии Дуде.

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В документе приведены свидетельства избирателей, их примерно 2000. Люди заявили, что во время голосования были определенные проблемы: плохая организация регистрации на выборы;

запоздалое поступление избирательных документов и препятствия при голосовании за рубежом.

Теперь Верховный суд Польши до 3 августа должен принять решение по жалобе.

Выборы президента в Польше должны были состояться 10 мая, однако их перенесли из-за эпидемии коронавируса.

из-за эпидемии коронавируса. 28 июня в Польше состоялся первый тур президентских выборов: Дуда занял первое место с 43,50% голосов. Второе место получил Рафал Тшасковський с 30,46%. Явка в первом туре выборов составила 64,51%.

президентских выборов: Дуда занял первое место с 43,50% голосов. Второе место получил Рафал Тшасковський с 30,46%. Явка в первом туре выборов составила 64,51%. Во втором туре президентских выборов в Польше, действующего главу государства Анджея Дуду поддержали 51,22% избирателей.

Наталия Софиенко

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