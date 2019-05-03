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03.05.2019, 06:43

Орбан объяснил, что скажет Трампу о "дружбе" с Путиным

Орбан объяснил, что скажет Трампу о "дружбе" с Путиным - Фото
Виктор Орбан (фото - EPA)

Встреча президента США и премьер-министра Венгрии пройдет 13 мая

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, как он в Вашингтоне будет объяснять президенту США Дональду Трампу свои тесные отношения с его противниками, в частности с Россией и Китаем. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

"Мы можем добавить в список Турцию, поскольку мы удвоили объем нашей торговли с ними. В Европе существует тенденция использовать внешнюю политику как средство экспорта систем ценностей и доказательства морального превосходства Запада с точки зрения прав человека, демократии и гуманизма", - говорил Орбан, отмечая, что "не одобряет этот подход".

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Он подчеркнул, что "где бы ни старались, экспорт демократии был провалом".

"У меня есть собственное мнение об их моральном превосходстве, когда они передали нас Сталину, и они не пришли, несмотря на то, что обещали. Мы можем также вспомнить колониальную эпоху. Для меня внешняя является политика инструментом, который может быть использован для повышения интереса других к моей стране, который может прибавить нам друзей и который может сделать важные государства заинтересованными в успехе Венгрии", - отметил Орбан.

Президент США пригласил Орбана на рабочую встречу 13 мая.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, виктор орбан
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