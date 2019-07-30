Организатор терактов 11 сентября предложил сделку следствию - WSJ

Халид Шейх Мохаммед (фото - EPA)

Предполагаемый организатор терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед, который удерживается в тюрьме Гуантанамо на Кубе, готов пойти на сделку со следствием. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Мохаммед может дать показания на власти Саудовской Аравии, если Вашингтон отменит ему приговор - смертную казнь. Он пообещал "широкое сотрудничество" при выполнении этого условия, о чем свидетельствуют судебные документы и письмо фигуранта.

Родственники жертв терактов 11 сентября обвиняют правительство Саудовской Аравии в поддержке террористов.

11 сентября 2001 года "Аль-Каида" направила два пассажирских самолета в здания Всемирного торгового центра, из-за чего башни рухнули. Еще один самолет врезался в здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании. Всего погибли 2977 человек, еще 24 - пропали без вести.

Год назад мать Усамы бен Ладена (бывшего лидера "Аль-Каиды") Алия Ганем впервые за 17 лет поговорила с журналистами и рассказала о сыне.

26 мая 2011 года американские военные заявили об убийстве Усамы бен Ладена.