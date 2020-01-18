Оркестр оперы Парижа поддержал протесты и сыграл на улице: видео

Концерт на ступенях оперы Парижа (Фото: EPA)

Оркестр и хор Парижской оперы поддержали протестующих против пенсионной реформы, дав бесплатный концерт под открытым небом. Об этом сообщает Reuters.

Музыканты выступили на лестнице исторического здания оперы Гарнье.

Action en cours de tous les corps de métiers de l’Opéra National de Paris et de la Comédie Française sur les marches de l’Opéra Garnier pour protester contre la #reformedesretraites.#ReformeRetraites #retraites #Opéra #Paris #greve18janvier pic.twitter.com/BNRgctdglb — Charles Baudry (@CharlesBaudry) January 18, 2020

Во время получасового концерта исполнялись отрывки композиций классической музыки и увертюры из опер Бизе и Верди.

В завершении выступления оркестр сыграл национальный гимн Франции – "Марсельезу".

Артисты Парижской оперы уже месяц бастуют в знак протеста против пенсионной реформы, которая положит конец многовековой традиции государственной поддержки музыкантов.

The dignity of workers in #France against the neoliberal reforms of Macron are an example that should not be lost sight of.



The concert in front of the Opéra Garnier ends with La Marseillaise under the confetti & applause of the many spectators present. #opera #GiletsJaunes pic.twitter.com/5IaQyg43Cu — Amreen Nazanin Rajavi(Amy) (@Amreen__Rizvi) January 18, 2020

В соответствии с соглашением, подписанным в 1698 году во время правления Людовика XIV, танцоры Парижской оперы могут уйти на пенсию в полном объеме в возрасте 42 лет, певцы в возрасте 57 лет и музыканты в возрасте 60 лет.

Справка. Пенсионная реформа во Франции предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) для получения полной пенсии (без отчислений) французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.

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