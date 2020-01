Оркестр оперы Парижа поддержал протесты и сыграл на улице: видео

Оркестр и хор Парижской оперы поддержали протестующих против пенсионной реформы, дав бесплатный концерт под открытым небом. Об этом сообщает Reuters.

Музыканты выступили на лестнице исторического здания оперы Гарнье.

Во время получасового концерта исполнялись отрывки композиций классической музыки и увертюры из опер Бизе и Верди.

В завершении выступления оркестр сыграл национальный гимн Франции – "Марсельезу".

Артисты Парижской оперы уже месяц бастуют в знак протеста против пенсионной реформы, которая положит конец многовековой традиции государственной поддержки музыкантов.

The dignity of workers in #France against the neoliberal reforms of Macron are an example that should not be lost sight of.



The concert in front of the Opéra Garnier ends with La Marseillaise under the confetti & applause of the many spectators present. #opera #GiletsJaunes pic.twitter.com/5IaQyg43Cu