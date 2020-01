Протестующие пытались прорваться в театр, где был Макрон: видео

В Париже около 30 протестующих против пенсионной реформы правительства Франции попытались прорваться в театр, куда приехал президент Эмманюэль Макрон с супругой. Об этом сообщает France24.

Инцидент произошел возле театра Буфф дю Нор вечером 17 января.

Protesters storm the theatre #BouffesDuNord after #Macron was reported to be inside by Journaliste #TahaBouhafs, last night#greve18janvier#GiletsJaunes pic.twitter.com/2pZLLqsUAP