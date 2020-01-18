Протестующие пытались прорваться в театр, где был Макрон: видео

Эмманюэль Макрон (Фото: Legnan Koula/EPA)

В Париже около 30 протестующих против пенсионной реформы правительства Франции попытались прорваться в театр, куда приехал президент Эмманюэль Макрон с супругой. Об этом сообщает France24.

Инцидент произошел возле театра Буфф дю Нор вечером 17 января.

Несколько десятков человек, выступавших против пенсионной реформы правительства страны, собрались у входа и попытались войти. Полиция оттеснила протестующих.

Отмечается, что они собрались после того, как один из журналистов выложил в Twitter видео из зала Буфф дю Нор, где было видно, что там находится Макрон.

Je suis actuellement au théâtre des bouffes du Nord (Métro La Chapelle)

3 rangées derrière le président de la république.



Des militants sont quelque part dans le coin et appelle tout le monde à rappliquer.



Quelque chose se prépare... la soirée risque d’être mouvementée. pic.twitter.com/0mfwQPwdzr — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) January 17, 2020

Позже журналист спросил своих подписчиков, стоит ли бросить в президента Франции ботинком, но сразу же заявил, что шутит.

Сообщается, что журналиста позже отвезли в полицейский участок, но непонятно, задержали ли его.

17 января прошло 45 дней с начала протестов против пенсионной реформы, напоминает France24.

Справка. Пенсионная реформа во Франции предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) для получения полной пенсии (без отчислений) французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.

Читайте также: Протест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортаж