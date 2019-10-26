Орлица улетела в Иран и потратила годовой бюджет орнитологов в РФ

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Сибирские орнитологи из РФ изучали маршруты миграции птиц при помощи передатчиков. Одна из подопытных орлиц случайно залетела в Иран, потратив годовой бюджет эксперимента ранее запланированного времени. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Агентство сообщает, что орлица из Хакасии каким-то образом облетела все мобильные вышки в Казахстане и вылетела в Иран, где за пересылку SMS снималось 49 рублей, а в бюджете на одно сообщение было заложено два рубля.

"Как только она вышла на связь, то началось. По 7000 рублей в день списывалось на ее SMS. И на это уже никак не повлиять, это все уже в памяти прибора", - рассказала орнитолог Елена Шнайдер.

Выделенный бюджет исчерпался за девять с половиной месяцев.

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