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Орлица улетела в Иран и потратила годовой бюджет орнитологов в РФ

Орлица улетела в Иран и потратила годовой бюджет орнитологов в РФ - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
26.10.2019, 15:15

Из-за передатчика, который находился у орлицы, российские орнитологи теряли по 7000 рублей в день

Сибирские орнитологи из РФ изучали маршруты миграции птиц при помощи передатчиков. Одна из подопытных орлиц случайно залетела в Иран, потратив годовой бюджет эксперимента ранее запланированного времени. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

Агентство сообщает, что орлица из Хакасии каким-то образом облетела все мобильные вышки в Казахстане и вылетела в Иран, где за пересылку SMS снималось 49 рублей, а в бюджете на одно сообщение было заложено два рубля. 

"Как только она вышла на связь, то началось. По 7000 рублей в день списывалось на ее SMS. И на это уже никак не повлиять, это все уже в памяти прибора", - рассказала орнитолог Елена Шнайдер.

Выделенный бюджет исчерпался за девять с половиной месяцев. 

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