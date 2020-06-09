Ослабление карантина. Польша определится с открытием границ до 11 июня

Граница Польши (фото - EPA)

Правительство Польши планирует до 11 июня обнародовать информацию о дальнейших шагах по снятию ограничений на пересечение границ страны. Об этом на пресс-конференции в Варшаве сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, cообщает Укринформ.

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"В ближайшие дни будет объявлено решение по этому делу - еще перед праздником Божьего тела (11 июня, – ред.)", - отметил Каминский.

По его словам, правительство анализирует эпидемиологическую ситуацию в Европе и во всем мире, чтобы принять "безопасное и оптимальное решение".

По данным на утро 9 июня, Польша занимает 36-е место по количеству больных COVID-19, заболели 27 160 человек, 1166 умерли, 12 998 выздоровели.

12 мая главный санврач Виктор Ляшко заявил , что в вопросе открытия пунктов пропуска на границе Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу и опыт Польши.

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