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05.03.2019, 07:12

Основатель космической компании - самый богатый человек: Forbes

Основатель космической компании - самый богатый человек: Forbes - Фото
Джефф Безос (фото - Facebook Безоса) Фото: Facebook Безоса

За год состояние Джеффа Безоса выросло на 19 миллиардов

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68-летний американский миллиардер Джеффа Безоса, который является основателем компании Amazon, газеты The Washington Post и космической компании Blue Origin, снова возглавил список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes

По данным журнала, состояние Безоса выросло за год на 19 миллиардов долларов и на сегодня составляет 131 миллиард долларов.

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В прошлом году Безос стал первым, кто возглавил список миллиардеров Forbes с капиталом 100 млрд долларов и более. Несмотря на то, что акции Amazon упали со своего пика в 2 012 долларов за акцию в августе, они все еще стоят больше, чем год назад.

"Большой вопрос сейчас заключается в том, сможет ли он удержать свое огромное состояние после новостей о своем предстоящем разводе", - отмечает журнал. 

В начале года стало известно о разводе Безоса с 48-летней Маккензи Безос. National Enquirer тут же написала, что он якобы изменял жене с Лорен Санчес, и показала несколько фото с их встреч. Сам Безос молчал по поводу этих публикаций. Его советник сказал, что видит в освещении холдингом AMI развода Безоса "политические мотивы". Безос обвинил National Enquirer в том, что представители компании угрожают опубликовать его личные ню-фотографии, которые он посылал Санчес.

Читайте также: Прогноз на 2019: Маск против Безоса. Битва миллиардеров за космос

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Теги: The Washington Post, Amazon, космос, джефф безос, blue origin, Forbes
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