Остановка аэропорта Хитроу с миллионными убытками случилась из-за неисправной втулки

Пожар на подстанции в Хейсе (Фото: @PakistaniIndex)

Пожар на электроподстанции, который привел к остановке работы лондонского аэропорта Хитроу, начался после выхода из строя высоковольтного электрического изолятора, известного как втулка. Об этом говорится в отчете Национального оператора энергетической системы (NESO), сообщает Sky News.

Согласно документу, сбой, "скорее всего", был вызван попаданием влаги внутрь оборудования.

По данным NESO, компания National Grid, которой принадлежит подстанция, знала о неисправности втулки еще в 2018 году, но не заменила ее.

Кроме того, компания отложила запланированное базовое техническое обслуживание подстанции, и таким образом "не предприняла надлежащих мер для решения серьезной проблемы".

Хитроу, крупнейший аэропорт Европы, был закрыт после пожара на подстанции примерно на 16 часов 21 марта.

Это событие повлияло на более чем 270 000 пассажирских перевозок, что привело к потере десятков миллионов фунтов стерлингов.