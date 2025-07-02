Зупинка аеропорту "Гітроу", що спричинила мільйонні збитки, сталася через несправну втулку

Пожежа на підстанції в Хейсі (Фото: @PakistaniIndex)

Пожежа на електропідстанції, що призвела до зупинки роботи лондонського аеропорту "Гітроу", почалася після виходу з ладу високовольтного електричного ізолятора, відомого як втулка. Про це йдеться у звіті Національного оператора енергетичної системи (NESO), повідомляє Sky News.

Згідно з документом, збій, "найімовірніше", був спричинений потраплянням вологи всередину обладнання.

За даними NESO, компанія National Grid, якій належить підстанція, знала про несправність втулки ще у 2018 році, але не замінила її.

Окрім того, компанія відклала заплановане базове технічне обслуговування підстанції, і таким чином "не вжила належних заходів щодо серйозної проблеми".

Гітроу, найбільший аеропорт Європи, був закритий після пожежі на підстанції приблизно на 16 годин 21 березня.

Подія вплинула на понад 270 000 пасажирських перевезень, що призвело до втрати десятків мільйонів фунтів стерлінгів.